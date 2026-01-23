BERLIN (dpa-AFX) - Armin Laschet hat sich für den Erhalt der Nato gemeinsam mit den USA ausgesprochen - und vor einem düsteren Szenario gewarnt. "Wenn die Amerikaner morgen die Nato verlassen würden, wäre Europa nicht in der Lage, sich allein zu verteidigen", sagte der CDU-Politiker im "RTL/ntv Frühstart". Daher müsse man, solange es geht, mit den Amerikanern zusammenarbeiten, parallel aber auch europäische Stärke aufbauen.

Laschet, Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss im Bundestag, betonte zudem, dass Europa wieder mit Russland reden solle, wenn man Einfluss auf den Krieg gegen die Ukraine haben wolle. Auf die Frage, wie nah ein Frieden in der Ukraine sei, sagte Laschet: "Das wissen wir alle nicht. Wir Europäer wissen es ganz besonders nicht, weil wir ja im Gegensatz zu den USA nicht mit Russland reden."/ram/DP/jha