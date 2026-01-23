Mitteilung der Pareto Securities AS:

Nordic Bond Markt erreicht Rekordvolumen von EUR 22 Mrd. getrieben durch Refinanzierungen und zunehmende internationale Investorenbeteiligung

Der Nordic Bond Markt hat 2025 ein Rekordvolumen von 21,8 Milliarden Euro erreicht, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das vierte Quartal trug maßgeblich zu diesem Wachstum bei und untermauert die Position des Marktes als eine der aktivsten Finanzierungsplattformen für mittelständische Emittenten in Europa.

Refinanzierungen machten mit 61% den Großteil der Aktivität aus, während die Nachfrage nach Kapital für Wachstumsinvestitionen und allgemeine Unternehmenszwecke merklich anzog. Der Anteil von Private-Equity-gesponserten Emissionen ...

