Mitteilung der PNE AG:

PNE und EDF power solutions Deutschland nehmen Onshore-Windpark "Gebstedt" in Betrieb - 16,8MW zusätzliche Leistung für erneuerbare Energieversorgung

- Vier neue Windenergieanlagen mit insgesamt 16,8MW erfolgreich in Betrieb genommen.

- Jährlicher Strombedarf von rund 14.400 Drei-Personen-Haushalten kann gedeckt werden.

Die PNE-Gruppe und EDF power solutions haben den Windpark "Gebstedt" in Thüringen erfolgreich in Betrieb genommen. Mit den vier neu errichteten ...

