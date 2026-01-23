Der Lohn für die Nervenstärke der Bitcoin-Halter bleibt aus. Wer derzeit auf die größte Kryptowährung setzt, bekommt die volle Volatilität, aber keine Rendite mehr. Das Urteil der Märkte und Analysten ist eindeutig: Das Risiko lohnt sich aktuell nicht.Das nüchterne Signal liefert die Sharpe-Ratio. Diese Kennzahl, bei Fondsmanagern der Goldstandard zur Bewertung risikobereinigten Renditen, ist laut Daten von CryptoQuant in den negativen Bereich gerutscht. Übersetzt heißt das: Die erzielten Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
