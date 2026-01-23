Der Silberpreis steuert auf die runde, magische Marke von 100 Dollar je Unze zu, durchbricht im frühen Handel erstmals die 99 Dollar. Doch einigen Analysten geht das Ganze zu schnell. Sie warnen davor, dass es einen Rücksetzer geben könnte. Roukaya Ibrahim, Chefstrategin bei BCA Research, rät davon ab, dem Markt auf dem aktuellen Niveau hinterherzulaufen. Die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Korrektur sei spürbar gestiegen.Allein im ersten Monat des neuen Jahres legte Silber um 31 Prozent zu, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
