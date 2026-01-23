EQS-Ad-hoc: ZF Europe Finance B.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis
ZF Friedrichshafen
Vorläufige Geschäftszahlen 2025: ZF sieht operatives Ergebnis und bereinigter Free Cashflow oberhalb des Prognosekorridors
ZF Friedrichshafen hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für das operative Ergebnis und den Cashflow übertroffen.
Im Zuge der laufenden Restrukturierung in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien hat sich ZF mit mehreren Kunden auf die vorzeitige Beendigung nicht profitabler Projekte verständigt. Dies führt zu einer Einmalbelastung in Höhe von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro, die das Jahresergebnis negativ beeinflussen und zu einem buchhalterischen Verlust im Jahr 2025 führen wird.
Die operative Performance der Division hat sich dennoch signifikant verbessert und liegt im Plan des Restrukturierungsprogramms.
Die dargestellten Zahlen sind vorläufig und waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht final testiert. Die endgültigen Jahreszahlen werden im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 19. März 2026 veröffentlicht.
Investor Relations (verantwortlich für die Veröffentlichung):
Charbel Chamoun, Vice President Financing and Investor Relations ZF Group
Über ZF
Im Jahr 2024 hat ZF mit weltweit rund 161.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an 161 Produktionsstandorten in 30 Ländern vertreten.
Weitere Presseinformationen sowie Bildmaterial finden Sie unter: www.zf.com
Ende der Insiderinformation
