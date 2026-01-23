

Zehnjährige Partnerschaft von Unipol und CTS EVENTIM

Unipol wird Naming-Rights-Partner der innovativen Mailänder Arena.

Die Vereinbarung läuft von 2026 bis 2035 und umfasst Image- sowie technische Partnerschaften Mailand/Hamburg, 23. Januar 2026 Unipol und CTS EVENTIM haben eine umfassende Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, in deren Rahmen Unipol als Naming-Rights-Partner die Namensrechte der ARENA MILANO in Mailand übernimmt. Die Arena befindet sich im Besitz der CTS EVENTIM Gruppe, Europas führendem Anbieter im Bereich Entertainment und Ticketing, mit TicketOne als italienischer Ticketing-Marke. Gemäß der Vereinbarung zwischen Unipol und CTS EVENTIM wird die innovative Mailänder Arena im Rahmen einer zehnjährigen Naming-Rights-Partnerschaft ab Frühjahr 2026 bis Dezember 2035 den Namen Unipol Dome tragen. Mit einer Kapazität von 16.000 Plätzen ist sie die größte, modernste und nachhaltigste Multifunktionsarena für Live-Entertainment und Major Sport Events in Italien. Entworfen von David Chipperfield Architects und Arup, vereint das Venue-Konzept innovative Architektur mit wegweisender Technologie und Logistik. Die Naming-Rights-Partnerschaft für eine der ikonischsten Venues Italien, deren Strahlkraft weit über die Grenzen hinausreicht, ermöglicht es Unipol, seine Markenpositionierung durch eine klare Naming-Strategie weiter zu stärken. Diese ergänzt das langfristige Engagement an den beiden wichtigsten Indoor-Arenen Italiens: der Unipol Arena in Casalecchio di Reno (Bologna) und dem Unipol Forum in Assago (Mailand). Die im Rahmen der Vereinbarung gewährten Image- und Hospitality-Rechte sehen die Integration der Marke Unipol Dome auf Innen- und Außenflächen vor - unterstützt durch ein dynamisches Displaysystem mit innovativen digitalen Touchpoints sowie der größten LED-Multimedia-Fassade ihrer Art in Europa, die eine überragende visuelle Wirkung erzielt. Unipol stellt der Arena darüber hinaus sein technisches und innovatives Know-how im Bereich Versicherungslösungen zur Verfügung. Carlo Cimbri, Chaiman, Unipol: "Mit dem Unipol Dome stärken wir unsere langfristige Strategie, da wir Entertainment-Venues als äußerst wirksames Instrument zur Wertsteigerung unserer Marke betrachten. Als Naming-Rights-Partner einer ikonischen Arena der nächsten Generation wird der Name Unipol mit Innovation, Qualität und der Fähigkeit zur Schaffung gemeinsamen Mehrwerts verbunden. Das Sponsoring des Unipol Dome geht über reine Sichtbarkeit hinaus - es ist eine Investition in die Realwirtschaft, stärkt die Attraktivität des Standorts und vertieft die Verbindung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft." Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "Mit dem Unipol Dome hat CTS EVENTIM eine der modernsten Arenen Europas gebaut und wird sie zukünftig auch betreiben. Die Partnerschaft mit Unipol als Naming-Rights-Partner verbindet zwei Unternehmen mit einem gemeinsamen Anspruch an Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Gemeinsam schaffen wir eine Venue mit Relevanz weit über Italien hinaus und einen neuen Referenzpunkt für Live-Entertainment in Europa." Luca Martinazzoli, Managing Director, Unipol Dome: "Beim Unipol Dome geht es darum, unvergessliche Momente zu schaffen - für Künstler auf der Bühne, für Veranstalter hinter den Kulissen und vor allem für das Publikum. Unser Anspruch ist es, ein herausragendes Live-Erlebnis zu bieten, die Arena für die Stadt zu öffnen und einen positiven Impuls für die Region Mailand zu setzen. Mit Unipol als Naming-Rights-Partner steht uns eine Marke zur Seite, die für Vertrauen, Nähe und langfristiges Engagement steht - und damit perfekt zur zukünftigen Rolle des Unipol Domes passt."

Bild (v.l.n.r.): Matteo Laterza, Carlo Cimbri, Luca Martinazzoli, Klaus-Peter Schulenberg

TECHNISCHE DATEN Architekt: David Chipperfield Architects & Arup

Multimediafläche gesamt: 7.257 m²

Anzahl LEDs (Fassade): 2.401.998

Kapazität (je nach Bestuhlung): 16.000

Bruttogrundfläche (Arena): 83.500 m²

Bruttogrundfläche (Piazza): 12.000 m² Unipol Group Die Unipol Group zählt zu den führenden Versicherungskonzernen Europas und ist Marktführer in Italien im Bereich Schaden- und Unfallversicherung (insbesondere Kfz und Gesundheit). Das Prämienvolumen belief sich 2024 auf insgesamt 15,6 Mrd. Euro, davon 9,2 Mrd. Euro im Schaden- und Unfallgeschäft und 6,4 Mrd. Euro im Lebensversicherungsgeschäft. Die Gruppe bietet ein integriertes Portfolio an Versicherungsprodukten und -dienstleistungen, insbesondere über die Muttergesellschaft Unipol Assicurazioni, UniSalute (führender Krankenversicherer in Italien), Linear (Direkt-Kfz-Versicherung), Arca Vita und Arca Assicurazioni (Lebens- und Schadenversicherung im Bancassurance-Geschäft über BPER, Banca Popolare di Sondrio und weitere Banken), SIAT (Transportversicherung) sowie DDOR (Versicherungsgesellschaft in Serbien). Darüber hinaus ist Unipol in den Bereichen Immobilien, Hotellerie (UNA Italian Hospitality), Gesundheitswesen (Santagostino) und Weinbau (Tenute del Cerro) tätig. Die Aktien der Unipol Assicurazioni S.p.A. sind seit 1990 an der italienischen Börse notiert und Teil der Indizes FTSE MIB und MIB ESG. CTS EVENTIM Is the number one provider of ticketing services in Europe and number two in the world. Over 300 million tickets per year are marketed using the Company's systems - through mobile/online portals and physical box offices. According to Pollstar's global rankings for 2024, the EVENTIM Group is the second-biggest promoter in the world. In addition, CTS EVENTIM operates in some of Europe's most renowned venues. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) has been listed on the stock exchange since 2000 and is a member of the MDAX segment. In 2024, the Group generated revenue of EUR 2.8 billion across more than 25 countries.



