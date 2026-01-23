© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comDas Short-Interesse an Sandisk (SNDK) ist in den vergangenen Monaten stetig gestiegen, obwohl die Aktie kräftig zugelegt hat. Dadurch ist das Risiko eines Short Squeeze auf ein "extremes" Niveau gestiegen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten von S3 Partners. "Leerverkäufer haben sich in den letzten Monaten nahezu synchron bewegt und eine Umkehrstrategie verfolgt, indem sie aggressiv in die Rallye hinein short gegangen sind", schreibt das Research-Team von S3 Partners in einer aktuellen Mitteilung. Seit Anfang November ist der Short-Anteil von rund 4 Prozent auf etwa 7,5 Prozent des Streubesitzes gestiegen, während der Short-Squeeze-Risikoscore von S3 auf 82,5 geklettert ist. …Den vollständigen Artikel lesen
