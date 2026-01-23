Die Aktie von Micron Technology kennt seit Monaten nur eine Richtung. Vom Tief im Frühjahr 2025 hat sich der Kurs mehr als versechsfacht. Der Speicherchip-Hersteller gehört zu den größten Profiteuren des KI-Ausbaus in Rechenzentren. Trotz dieses Anstiegs setzt nun ein Director ein deutliches Zeichen und kauft Aktien im Millionenwert.Micron-Vorstandsmitglied Teyin Liu hat zuletzt 23.200 Aktien erworben. Das Investitionsvolumen lag bei rund 7,8 Millionen Dollar. Der Kauf erfolgte nach der massiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
