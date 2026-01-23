NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 64,60 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 60,88 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der jüngsten Kursentwicklung des Dollar. Am Vortag war die amerikanische Währung unter Druck geraten, was am Ölmarkt weiter Wirkung zeige. Da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Öl auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.

Zudem sind geopolitische Risiken nach der Entspannung im Grönland-Streit und der Zurücknahme von Zolldrohungen durch die US-Regierung weiter in den Hintergrund getreten. Das sorgte an den Finanzmärkten für etwas mehr Risikofreude, von der auch die Ölpreise profitierten./jkr/jsl/jha/