© Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le MoalGeopolitische Spannungen und die Schwäche des US-Dollars treiben den Goldpreis auf über 4.900 Dollar je Unze. Doch wie hoch kann der Preis noch steigen? In den letzten Monaten hat der Goldpreis eine beeindruckende Kursrallye hingelegt. Am Freitag stieg der Preis für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) zeitweise auf einen neuen Höchststand von 4.967,03 US-Dollar. Bis zur psychologisch wichtigen 5.000-Dollar-Marke ist es nur noch ein kleiner Sprung. Aktuell notiert der Goldpreis jedoch leicht im Minus bei 4.914,51 US-Dollar (Stand 10:57 Uhr) Doch was treibt den Preis? Experten sind sich einig: Es sind die globalen geopolitischen Unsicherheiten und die wachsende Skepsis gegenüber der
