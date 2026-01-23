Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, haben oft aufgrund der körperlichen und psychischen Belastungen ihrer Arbeit spezielle Absicherungsbedürfnisse bei der Einkommenssicherung. Die Tarife der KlinikRente sind speziell darauf abgestimmt. Wie Makler diese Vorteile für sich nutzen können. Interview mit Adrian Santoro, Geschäftsführer KlinikRente Herr Santoro, zunächst noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Ernennung als Geschäftsführer der KlinikRente zum 01.01.2026. KlinikRente ist seit vielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact