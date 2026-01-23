Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Die zu 25 Euro ausgegebenen Aktien kletterten auf bis zu 33 Euro. Mit einen Börsenwert von über 30 Milliarden Euro erreichte CSG eine doppelt so hohe Bewertung wie die deutschen Rüstungskonzerne Renk und Hensoldt zusammen. Der erfolgreiche Börsengang trieb zudem Rüstungswerte in ganz Europa an. Der Munitionshersteller aus Prag hatte das Bookbuilding am Dienstag gestartet. Der zugespitzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
