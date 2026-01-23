Nach einer monatelangen Rally hat es eine der meistbeachteten Chip-Aktien der Welt eiskalt erwischt. Schwache Prognosen und operative Probleme sorgten für einen zweistelligen Kurseinbruch - und wecken neue Zweifel am erhofften Comeback. Für Anleger kam der Rückschlag heftig - und für viele wohl auch überraschend. Nach einem außergewöhnlich starken Lauf in den vergangenen Monaten brach die Aktie von Intel im nachbörslichen Handel um über elf Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE