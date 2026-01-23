Um Gemini im Alltag noch hilfreicher zu machen, ist Google auf die persönlichen Informationen der Nutzer:innen angewiesen. Dieser hohe Grad der Personalisierung hat allerdings seinen Preis. KI-Assistenten sind nur so nützlich, wie die Daten, auf die sie zugreifen können. Google will Gemini deshalb tiefer mit den eigenen Apps verzahnen. Der Assistent soll so mehr Kontext erhalten und Nutzer:innen im Alltag mit persönlicheren Antworten unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n