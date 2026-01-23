Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan zum Start des neuen Jahres keinen Anpassungsbedarf an ihrer Zinspolitik gesehen, so die Analysten der Nord LB.Der maßgebliche Leitzins verharre somit bei einem Wert von 0,75%. Die Notenbanker in Tokio würden bekanntlich eigentlich immer sehr vorsichtig agieren. Die nun kurzfristig notwendig gewordenen Wahlen seien zudem sicherlich kein Faktor, der zu mehr Aktivismus bei der Zentralbank geführt haben dürfte, zumal die aktuelle Regierungschefin prinzipiell wenig Dynamik beim Thema Leitzinsanhebungen zu präferieren scheine. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de