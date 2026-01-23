Linz (www.anleihencheck.de) - Seit über einem Jahr ist Ungarns Leitzins stabil bei 6,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das werde sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Der HUF (Ungarischer Forint) sei trotz kleinerer, kurzfristiger Ausschläge mit einem Wert von ca. 382,50 so stark wie er zuletzt vor zwei Jahren gewesen sei. Die Inflation bleibe das größte, persistierende Problem der ungarischen Volkswirtschaft und von einer nachhaltigen Stabilisierung sei man immer noch ein Stück weit entfernt. Die historischen Fehler der Türkei möchte man unbedingt vermeiden. (23.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
