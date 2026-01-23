Hannover (www.anleihencheck.de) - Soeben wurden die jüngsten Inflationsdaten des PCE-Deflators gemeldet, welche mit 0,2% M/M für den November positiv zu überraschen vermögen, so die Analysten der NORD LB.Die Kernrate, also die Inflation ohne Lebensmittel und Energie, präsentiere sich mit 0,2% M/M ebenfalls freundlich. Bei der heutigen Veröffentlichung seien die Werte für den Oktober vom Statistikamt anhand einer Formel kalkuliert bzw. nur geschätzt worden. Grund sei der Shutdown, welcher die Datenerhebung für eine gewisse Zeit nicht sinnvoll möglich gemacht habe. Die Jahresrate verbleibe mit 2,8% Y/Y zwar auf einem etwas erhöhten Niveau, jedoch im Einklang mit der Erwartungshaltung der NORD LB, dass diese bald wieder sinken sollte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de