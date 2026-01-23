London (www.fondscheck.de) - Der europäische ETF-Markt hat das Jahr 2025 mit kräftigen Mittelzuflüssen beendet und damit ein Rekordjahr gekrönt, so die Experten von Vanguard in ihrem aktuellen ETF-Marktbericht.Allein im Dezember hätten europäische Anlegerinnen und Anleger 35,0 Mrd. USD investiert. Auf Jahressicht hätten sich die Nettozuflüsse damit auf 371,7 Mrd. USD belaufen - rund 94 Mrd. USD mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. Die Mittel seien sowohl in Aktien- als auch in Anleihestrategien geflossen und würden die weiter hohe Bedeutung von ETFs als Kernbaustein in der Vermögensallokation unterstreichen. Aktien-ETFs hätten im Dezember mit Nettozuflüssen von 25,1 Mrd. USD dominiert, während Anleihe-ETFs 9,0 Mrd. USD eingesammelt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
