Im Dezember 2025 sind in China 45.300 voll- und teilelektrifizierte Schwerlast-Lkw neu zugelassen worden - das waren 54 Prozent der Gesamtverkäufe von schweren Lkw in diesem Monat. Dabei spielten mehrere Sondereffekte eine Rolle. Aufs Gesamtjahr 2025 gesehen liegt der NEV-Anteil bei 29 Prozent. Das geht aus Daten von CV World hervor, einer auf den Nutzfahrzeugmarkt spezialisierten chinesischen Website. Ausgewertet wurde dabei nicht der Absatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
