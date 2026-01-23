Der australische Goldriese Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) steht vor einem Wendepunkt: Nach einem turbulenten Quartal passt der Goldproduzent seine Erwartungen für 2026 an. Hinter den Entscheidungen verbergen sich operative Herausforderungen, die kurzfristig die Dynamik dämpfen, während das Unternehmen gleichzeitig Chancen auf Stabilisierung und Erholung aufzeigt. Schwaches Dezemberquartal im Vergleich zum Septemberquartal Northern Star verkaufte im Dezemberquartal 2025 insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin