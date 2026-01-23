Die Aktie von Adidas steht am Freitag mit rund sechs Prozent im Minus am Ende des DAX. Der Kurs fällt auf 145 Euro und erreicht damit den tiefsten Stand seit März 2023. Der Abwärtstrend beschleunigt sich, nachdem die Royal Bank of Canada den Titel abgestuft hat. Charttechnisch verschärft sich die Lage deutlich.Die kanadische Bank RBC hat Adidas von "Outperform" auf "Sector Perform" gesenkt und das Kursziel von 190 auf 160 Euro gekappt. Analyst Piral Dadhania verweist auf ein schwieriges globales ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär