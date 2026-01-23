Hongkong - Media OutReach Newswire - 23. Januar 2026 - FED Fitness, ein weltweit führender Anbieter von Fitnesslösungen für das Heimtraining, ist offizieller Partner des NBA-Teams Houston Rockets geworden. Die Partnerschaft wurde offiziell in Houston bekannt gegeben und vereint zwei Organisationen, die sich durch Leistungsorientierung, Innovation und den Zugang zu effektiven Trainingslösungen auszeichnen.
FED Fitness Heimfitnesslösungen
Die Heimtrainingslösungen von FED Fitness zeichnen sich durch folgende Kernmerkmale aus:
FED Fitness bietet weit mehr als nur Laufbänder, Crosstrainer, Kraftgeräte und Zubehör. Das Unternehmen stellt ein ganzheitliches Fitness-Ökosystem bereit - inklusive Trainings- und Gesundheitsdaten für ein optimiertes Heimtraining.
Partnerschaftsvorteile für Verbraucher und Fans
Die Partnerschaft zwischen FED Fitness und den Houston Rockets basiert auf einem gemeinsamen Fokus auf Training, Gesundheit und Fitness sowie dem Ziel, rund um den Sport familienfreundliche und mitreißende Erlebnisse zu schaffen.
Neben dem strategischen Nutzen für beide Marken profitieren auch die Fans der Rockets: Interaktive Aktionen und Promotions bieten Mehrwert - darunter ein Gewinnspiel für ein exklusives VIP-Spielerlebnis, Heimtrainingseinheiten mit Produkten von FED Fitness und Rockets-Teammitgliedern sowie gemeinsame Merchandise-Angebote. Über die Social-Media-Kanäle von FED Fitness erhalten Fans zudem exklusive Rabatte.
Über FED Fitness: Markenvision und globale Gesundheitsmission
FED Fitness ist eine internationale Marke für Heimfitnesslösungen, die professionelle Trainingsgeräte und digitale Tools für das Training zu Hause anbietet.
Mehr als 12 Millionen Haushalte weltweit vertrauen bereits auf FED Fitness. Die Marke unterstützt Einzelpersonen und Familien dabei, nachhaltige Fitnessroutinen mit hochwertigen, zugänglichen Lösungen aufzubauen.
Die Partnerschaft mit den Houston Rockets stärkt die langfristige Vision von FED Fitness, professionelle Trainingsstandards in das Heimtraining und den Alltag zu integrieren.
Weitere Informationen unter: www.fedfitness.com
