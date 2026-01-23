

EQS Newswire / 23.01.2026 / 12:00 CET/CEST

Hongkong - Media OutReach Newswire - 23. Januar 2026 - FED Fitness, ein weltweit führender Anbieter von Fitnesslösungen für das Heimtraining, ist offizieller Partner des NBA-Teams Houston Rockets geworden. Die Partnerschaft wurde offiziell in Houston bekannt gegeben und vereint zwei Organisationen, die sich durch Leistungsorientierung, Innovation und den Zugang zu effektiven Trainingslösungen auszeichnen.



Ziel der Kooperation ist es, professionelle Trainingsstandards mit dem Heimtraining zu verbinden und Menschen aller Altersgruppen und Fitnesslevel zu einem aktiven, gesunden Lebensstil zu motivieren.



FED Fitness bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Trainingsgeräten für den Heimgebrauch, attraktive Preisgestaltung sowie eine kostenlose Trainings-App - und passt damit ideal zur leistungsorientierten und gemeinschaftsnahen Ausrichtung der Houston Rockets im Bereich Sport und Gesundheit.



Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um die erste Partnerschaft der Rockets mit einer Marke für Heimfitnesslösungen handelt - ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung des Heimtrainings im modernen Sport- und Fitnessmarkt. Gleichzeitig unterstreicht die Zusammenarbeit die Kompetenz, Produktqualität und strategische Weitsicht von FED Fitness, da sich immer mehr Profisportorganisationen mit innovativen Anbietern von Heimfitnesslösungen zusammenschließen.



Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht ein gemeinsames Bekenntnis zu Gesundheit, Disziplin und nachhaltigen Trainingsgewohnheiten - ob zu Hause oder auf dem Spielfeld.



Professionelles Training für Zuhause



FED Fitness verfolgt die Überzeugung, dass Fitness zugänglich, motivierend und nachhaltig sein sollte - mit Lösungen, die Nutzer in allen Phasen ihres Heimtrainings unterstützen.



FED Fitness Heimfitnesslösungen



Die Heimtrainingslösungen von FED Fitness zeichnen sich durch folgende Kernmerkmale aus:

Professionelle Trainingsgeräte

Integrierte Trainingsinhalte für zu Hause

Platzsparendes Design

Szenariobasierte Trainingsprogramme

Nachhaltiges Trainingssystem

FED Fitness bietet weit mehr als nur Laufbänder, Crosstrainer, Kraftgeräte und Zubehör. Das Unternehmen stellt ein ganzheitliches Fitness-Ökosystem bereit - inklusive Trainings- und Gesundheitsdaten für ein optimiertes Heimtraining.



Partnerschaftsvorteile für Verbraucher und Fans



Die Partnerschaft zwischen FED Fitness und den Houston Rockets basiert auf einem gemeinsamen Fokus auf Training, Gesundheit und Fitness sowie dem Ziel, rund um den Sport familienfreundliche und mitreißende Erlebnisse zu schaffen.



Neben dem strategischen Nutzen für beide Marken profitieren auch die Fans der Rockets: Interaktive Aktionen und Promotions bieten Mehrwert - darunter ein Gewinnspiel für ein exklusives VIP-Spielerlebnis, Heimtrainingseinheiten mit Produkten von FED Fitness und Rockets-Teammitgliedern sowie gemeinsame Merchandise-Angebote. Über die Social-Media-Kanäle von FED Fitness erhalten Fans zudem exklusive Rabatte.



Über FED Fitness: Markenvision und globale Gesundheitsmission



FED Fitness ist eine internationale Marke für Heimfitnesslösungen, die professionelle Trainingsgeräte und digitale Tools für das Training zu Hause anbietet.



Mehr als 12 Millionen Haushalte weltweit vertrauen bereits auf FED Fitness. Die Marke unterstützt Einzelpersonen und Familien dabei, nachhaltige Fitnessroutinen mit hochwertigen, zugänglichen Lösungen aufzubauen.



Die Partnerschaft mit den Houston Rockets stärkt die langfristige Vision von FED Fitness, professionelle Trainingsstandards in das Heimtraining und den Alltag zu integrieren.



Weitere Informationen unter: www.fedfitness.com



Hashtag: FEDFitness

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: FED Fitness

23.01.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News