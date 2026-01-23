Webinar - Fundi vs. Techi: Markttrends erkennen, bevor sie jeder sieht

Anzeige
Freitag, 23.01.2026
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
DZ Bank
23.01.2026 12:11 Uhr
102 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Werbung



Der Start ins Börsenjahr 2026 verlief volatil und spannungsgeladen - doch unter der Oberfläche zeigen sich Muster, die häufig übersehen werden. Schwergewichte entwickeln sich bislang deutlich schwächer als Nebenwerte, internationale Aktien erweisen sich robuster als US-Werte, und Substanztitel wie Coca-Cola zeigen relative Stärke gegenüber Wachstumsaktien. Bedeutet das, dass die beliebten MAG7 aktuell eher gemieden und andere Favoriten in den Fokus rücken sollten?

Im neuen Webinar-Format Fundi vs. Techi analysieren Nicolas Saurenz von Feingold Research und Franz-Georg Wenner die Märkte gemeinsam - fundiert aus fundamentaler und markttechnischer Sicht. Verfolgen Sie am kommenden Montag das kostenlose Webinar "Trading für Berufstätige", erhalten Sie wertvolle Einblicke und entdecken Sie neue Trading-Ideen für die kommenden Wochen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Nicolas Saurenz, Feingold Research
  • Franz-Georg Wenner, Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


