Werbung







Webinar - Fundi vs. Techi: Markttrends erkennen, bevor sie jeder sieht

Der Start ins Börsenjahr 2026 verlief volatil und spannungsgeladen - doch unter der Oberfläche zeigen sich Muster, die häufig übersehen werden. Schwergewichte entwickeln sich bislang deutlich schwächer als Nebenwerte, internationale Aktien erweisen sich robuster als US-Werte, und Substanztitel wie Coca-Cola zeigen relative Stärke gegenüber Wachstumsaktien. Bedeutet das, dass die beliebten MAG7 aktuell eher gemieden und andere Favoriten in den Fokus rücken sollten?

Im neuen Webinar-Format Fundi vs. Techi analysieren Nicolas Saurenz von Feingold Research und Franz-Georg Wenner die Märkte gemeinsam - fundiert aus fundamentaler und markttechnischer Sicht. Verfolgen Sie am kommenden Montag das kostenlose Webinar "Trading für Berufstätige", erhalten Sie wertvolle Einblicke und entdecken Sie neue Trading-Ideen für die kommenden Wochen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten