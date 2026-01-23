Die compexx Finanz AG, eine Tochter von die Bayerische, hat Michael Panitz zum 01.12.2025 in den Vorstand berufen, wie nun bekannt wurde. Er übernimmt die Verantwortung für Operations in der compexx Zentrale in Regensburg. Panitz ist planmäßiger Nachfolger von Martin Lütkehaus. Die compexx Finanz AG hat ein neues Vorstandsmitglied: Zum 01.12.2025 wurde Michael Panitz in den Vorstand bestellt. Die compexx Finanz AG ist eine Tochtergesellschaft der Versicherungsgruppe die Bayerische. Zuvor war Panitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
