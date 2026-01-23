Der Maklerpool BCA ist eine Produktpartnerschaft mit den Concordia Versicherungen eingegangen. Künftig können Makler, die an den Pool aus Oberursel angebunden sind, ihren Kunden die Lösungen des Versicherers aus Hannover anbieten. Der Maklerpool BCA und die Concordia Versicherungen sind eine Produktpartnerschaft eingegangen. Somit können Makler, die an den Pool mit Sitz in Oberursel angebunden sind, künftig die Produkte des Versicherers vermitteln. Den vollständigen Artikel lesen ...
