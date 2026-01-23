Kommentar: Nach 680 Prozent Plus im Depot 2030 ist die Zeit reif für Alternativen, eine europäische "Palantir". Alex Karp legt den Finger tief in die Wunde - und Europa ruft nun immer lauter nach neuen, politisch bequemeren Lösungen für den Terrorschutz."Viele Freunde von mir erkennen Europa nicht wieder", so Trump. Er "liebt Europa", aber noch mehr, alte Rechnungen mit europäischen Politikern zu begleichen. Flankiert wurde er in Davos vom Palantir-Gründer Alex Karp, der die Chance sieht, dass KI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär