Der Kurs des Bitcoins hat zuletzt etwas Erholung erfahren können, doch Anleger sollten jetzt nicht an eine direkte Rallye glauben, sagt ein Experte. Der Marktbeobachter warnt vor einem massiven Denkfehler, den Investoren jetzt machen. Seit der Zulassung der BTC-ETFs im Jahr 2024 dreht sich im Krypto-Bereich viel um die institutionelle Nachfrage und die Hoffnung, dass diese den Kurs weiter antreiben kann. Gerade vor dem Hintergrund des vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE