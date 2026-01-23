Lithium Americas - LAC: Ist das der Gamechanger für die US-Batterie- und Autoindustrie?

2.26 Milliarden USD Kredit!

Massive Unterstützung der US-Regierung für Lithium Americas (LAC). Ziel: 40.000 Tonnen pro Jahr!

Lithium Americas (LAC) - ISIN US2567461080

Rückblick: Im vergangenen Herbst hatte sich der Kurs der Lithium-Americas-Aktie innerhalb von vier Wochen mehr als verdreifacht. Ursache der Kursexplosion, war die Nachricht, dass die US-Regierung das Projekt am Thacker-Pass mit einem Kredit unterstützt. Inzwischen hat sich der Kurs auf deutlich niedrigem Niveau stabilisiert, kann aber die Kurslücke des Ausbruchs offenhalten.

Lithium-Americas-Aktie: Chart vom 22.01.2026, Kürzel: LAC Kurs: 6.13 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Charttechnisch liegt ein sehr sauberes Breakout-Setup vor, so dass mit dem Überschreiten der oberen gelben Linie bald eine neue Kursrakete zünden könnte. Kursziel wäre das aktuelle Jahreshoch bei 10.50 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Weiß der Kuckuck, ob das Projekt jemals rentabel ist. Allein die Schwankungen bei den Lithiumpreisen können alles infrage stellen. Daher gilt es, den Trade engmaschig zu überwachen. Sofern es in die richtige Richtung geht, sollte man die derzeitige Absicherung unter der letzten Tageskerze per Trailing Stop nachziehen.

Meinung

Lithium Americas sorgt zwar für viel Aufsehen, doch unterm Strich ist Geduld angesagt. Der jüngste Kurssprung der Aktie beruht vor allem auf dem milliardenschweren Kredit der US-Regierung in Höhe von rund 2.26 Milliarden USD, von denen 435 Millionen USD bereits ausgezahlt wurden. Damit soll das Thacker-Pass-Projekt in Nevada aufgebaut werden, eine der größten geplanten Lithiumminen in Nordamerika. Ziel sind später etwa 40.000 Tonnen Lithium pro Jahr, was strategisch enorm wichtig für die US-Batterie- und Automobilindustrie wäre. Das Problem: Diese Mine existiert bislang nur auf dem Papier und in Bauplänen. Bis zur tatsächlichen Produktion dürften mindestens zwei Jahre vergehen. In dieser Zeit fließt viel Geld, aber es kommt noch keines zurück. Lithium Americas arbeitet weiterhin verlustreich und wird das auch noch eine ganze Weile tun. Wer hier investiert, setzt also nicht auf aktuelle Zahlen, sondern auf eine Zukunft, die frühestens in ein paar Jahren Realität wird. Kurz gesagt: großes politisches Rückenwind-Theater, viel Fantasie - aber operativ noch lange nichts, was schon Lithium liefert.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1.49 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.33 Millionen USD

Meine Meinung zu Lithium Americas ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/lithium-americas-argentina-zwischen-kursdruck-und-langfristfantasie/68500833

Veröffentlichungsdatum: 23.01.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.