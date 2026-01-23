Westgold explodiert: Rekordquartal dank Goldpreis

Anzeige / Werbung
Westgold Resources Limited hat in einem aktuellen Quartalsbericht erklärt, im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen außergewöhnlich hohen operativen Mittelzufluss erzielt zu haben. Das Unternehmen habe innerhalb von nur drei Monaten einen Underlying Cash Build von 365 Mio. AUD erwirtschaftet und damit so viel Liquidität aufgebaut wie noch nie zuvor in einem einzelnen Quartal. Nach Angaben des Managements sei dieser Rekord vor allem auf die deutlich gestiegene Goldproduktion, zusätzliche Einnahmen aus der Verarbeitung von Fremderzen sowie einen sehr hohen realisierten Goldpreis zurückzuführen.
Deutlich höhere Goldproduktion
Nach Darstellung des Managements habe Westgold bis Ende Dezember 2025 insgesamt 111.418 Unzen Gold gefördert. Das entspreche einem Anstieg von rund 33% gegenüber dem Vorquartal. Ein wesentlicher Treiber sei die Wiederaufnahme des Abbaus in der Great-Fingall-Mine gewesen. Darüber hinaus habe das Unternehmen verstärkt Erz von Drittanbietern verarbeitet. Dabei handele es sich überwiegend um oxidisches Erz mit vergleichsweise höherem Goldgehalt. Diese Erzart lasse sich leichter aufbereiten, was die Auslastung der Verarbeitungsanlagen erhöht habe. Gleichzeitig seien dadurch jedoch die Kosten pro verarbeiteter Tonne gestiegen. Die AISC (All-in Sustaining Costs) hätten konzernweit bei rund 3.500 AUD je Unze gelegen. Ohne die Verarbeitung zugekaufter Erze hätten sie sich laut Management auf etwa 2.945 AUD je Unze belaufen.
Hoher Goldpreis stärkt den Cashflow
Das Unternehmen habe im Berichtsquartal 115.200 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 6.356 AUD je Unze verkauft. Daraus sei ein Umsatz von rund 732 Mio. AUD resultiert. Der operative
Mittelzufluss vor Sondereffekten, der sogenannte Underlying Cash Build, habe sich auf 365 Mio. AUD belaufen und sich damit im Vergleich zum Vorquartal nahezu verdoppelt. Nach Angaben des
Unternehmens seien darin noch keine einmaligen Abflüsse enthalten gewesen, unter anderem für Transaktionskosten, Schuldentilgungen, Wachstumsinvestitionen, Dividenden, Aktienrückkäufe sowie
Explorationsausgaben.
Zum Quartalsende habe Westgold über 654 Mio. AUD an Bargeld, Goldbeständen und kurzfristig verfügbaren Anlagen verfügt. Das Unternehmen habe erklärt, vollständig schuldenfrei zu sein und keine Preisabsicherungen auf Gold abgeschlossen zu haben.
