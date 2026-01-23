Mainz (ots) -
Woche 07/26
Dienstag, 10.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
15.45 Terra X
Faszination Universum
Im Bann der Astrologie
Deutschland 2019
16.30 Terra X
Faszination Universum
Asteroiden: Die letzte Chance
Deutschland 2016
Terra X: Faszination Universum: Im Bann des Lichts - entfällt!!!
Terra X: Faszination Universum: Im Sog des Schwarzen Lochs - entfällt!!!
Woche 07/26
Freitag, 13.02.
Bitte Programmänderung beachten:
21.00 Terra X History
Weltberühmt und depressiv
Von Sisi bis Adenauer
Deutschland 2025
Terra X History: Die Windsors. Charles und Diana. Gefährliche Ehe - entfällt!!!
