blau direkt und muffintech haben eine Zusammenarbeit im Bereich künstlicher Intelligenz gestartet. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe KI-Anwendungen, die Vermittler dabei unterstützen, die Beratungsqualität zu erhöhen und neue Vertriebspotenziale zu erschließen. Im Rahmen ihrer neuen KI-Kooperation wollen der Technologieanbieter blau direkt und der KI-Spezialist muffintech künstliche Intelligenz gezielt für den Vermittlermarkt nutzbar machen. Der Fokus liegt dabei auf praxisnahen KI-Anwendungen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
