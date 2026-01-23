Weiterlesen...

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 71 %. In dieser Woche haben wir bei einer Position den Gewinn mitgenommen und bei einer anderen sind wir ausgestoppt worden. Außerdem haben wir einen Stop und zwei Ziele angehoben. Heute heben wir zwei weitere Ziele an, eines davon hatten wir zuletzt versäumt zu speichern und holen es heute nach. Betroffen sind unter anderem Bayer, Ferrari, Bombardier, SK Hynix, Biontech und Alfa Laval. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Trump hat die Börsen diese Woche im Atem gehalten: Zoll-Androhungen im Grönland- Konflikt und Säbelrasseln in Davos haben die Märkte belastet. Der DAX hat in der Spitze 1150 Punkte verloren und davon etwa die Hälfte wieder aufgeholt, nachdem Trump bei den Zöllen wieder einen Volte aufs Parkett gelegt hat. Unterm Strich bleibt: Taco*, zerstörtes Vertrauen kommt nicht sofort zurück und die relative Stärke des DAX. Im Chart sieht man das deutlich:Wir sind am Montag mit einer Analyse , zu Trumps Grönland-Zöllen in die Woche gestartet. Wir hatten avisiert, dass es mal rappeln kann und das im DAX angesichts der Outperformance der letzten Wochen, genug Platz für einen Rücksetzer ist.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!