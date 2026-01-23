Kali Metals schließt erstes Bohrprogramm in Marble Bar ab

Anzeige / Werbung
Kali Metals Limited hat zum Jahresende 2025 zwei bedeutende Meilensteine erreicht: Das erste Bohrprogramm auf dem vollständig unternehmenseigenen Goldprojekt Marble Bar wurde abgeschlossen, ebenso eine umfangreiche Bodenprobenkampagne im Lithiumprojekt Higginsville. Die Ergebnisse beider Programme werden für das erste Quartal 2026 erwartet und sollen entscheidende Erkenntnisse zur weiteren Exploration liefern.
Erste Bohrungen in Marble Bar abgeschlossen
Das Marble Bar Goldprojekt befindet sich etwa 10?Kilometer östlich des gleichnamigen Ortes und umfasst rund 96?Quadratkilometer. Kali Metals zufolge wurden im Jahr 2025 durch geologische Kartierungen und Gesteinsproben über eine Länge von etwa 3?Kilometern mehrere goldführende Zonen an der Oberfläche nachgewiesen. Die daraus abgeleiteten Zielgebiete (Tiger, Churchill und Sherman) bildeten die Grundlage für das erste Explorationsbohrprogramm des Unternehmens. Nach Unternehmensangaben wurden insgesamt 77 RC-Bohrungen (Reverse Circulation) mit einer Gesamtlänge von 1.086?Metern durchgeführt. Ziel war es, die flach lagernde Goldmineralisierung nahe der Oberfläche sowie potenzielle Fortsetzungen in die Tiefe zu testen. Dabei sollte insbesondere geprüft werden, ob parallele oder gestapelte Mineralisierungszonen vorhanden sind.
