LONDON, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2B Marketing gibt bekannt, dass Marit Bouwmeester, vierfache Olympiamedaillengewinnerin und erfolgreichste Segelsportlerin in der olympischen Geschichte, die Abschlussrede auf dem European ABM Forum am 26. März 2026 in Amsterdam halten wird.

Nach dem Erfolg der Auftaktveranstaltung 2025 werden beim Forum 2026, das gemeinsam mit der B2B-Agentur Spotonvision veranstaltet wird, Marketing- und Vertriebsleiter aus ganz Europa zu Vorträgen, Workshops und Networking zusammenkommen.

Das diesjährige Thema lautet "Building Resilient Growth: How ABM Creates Clarity in Uncertain Times" (Resilientes Wachstum schaffen: Wie ABM in unsicheren Zeiten für Klarheit sorgt), spiegelt die heutige B2B-Realität wider. Ungewissheit ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Norm. Erfolgreich sind die Unternehmen, die sich auf die richtigen Kunden konzentrieren, Vertrieb und Marketing aufeinander abstimmen und einen messbaren Wert nachweisen.

Marits Beitrag mit dem Titel "Winning is an inside job" (Gewinnen ist Kopfsache) stützt sich auf ihre Erfahrungen im Spitzensport. Beim Segeln müssen ständig Entscheidungen unter Druck und oft unter unvorhersehbaren Bedingungen getroffen werden - eine treffende Metapher für das Geschäftsleben. Marit wird aufzeigen, warum Erfolg im Kopf beginnt, wie man sich auf das konzentriert, was man beeinflussen kann, und wie man Druck in Klarheit verwandelt.

"Wir freuen uns, Marit als Rednerin beim European ABM Forum begrüßen zu dürfen", sagt Richard O'Connor, CEO von B2B Marketing. "Ihr Weg handelt von Resilienz und der Neudefinition von Grenzen, und ihre Erkenntnisse stehen in engem Zusammenhang mit dem Thema des diesjährigen Forums. Teilnehmer erhalten konkrete Ideen, die sie sofort umsetzen können, insbesondere wenn sie ihre Teams durch unsichere Phasen führen."

Das European ABM Forum ist Europas führende Veranstaltung für B2B-Experten, die bewährte ABM-Ansätze zur Förderung des Wachstums nutzen möchten.

Tickets sind verfügbar unter: https://events.b2bmarketing.net/euroabmforum.

Über B2B Marketing:

B2B Marketing wurde 2004 gegründet und genießt den Ruf, B2B Marketing als eigenständige Branche definiert zu haben, und hat sich zu einem globalen Community Intelligence-Unternehmen entwickelt.

Im Jahr 2021 wurde Propolis ins Leben gerufen, ein mitgliedschaftsbasierter Service, der B2B-Marketing-Führungskräften Strategien, Frameworks und Know-how bietet, um das Wachstum voranzutreiben und klare geschäftliche Auswirkungen nachzuweisen. Zu den Mitgliedern von Propolis zählen viele der weltweit bekanntesten B2B-Marken.

Über SPOTONVISION:

Seit 2006 unterstützt SPOTONVISION führende Marken und ambitionierte Scale-ups bei der Entwicklung von Go-to-Market-Strategien, die das Wachstum fördern. Als eine der ersten Agenturen in Europa, die sich ausschließlich auf B2B-Marketing konzentriert, wissen wir, worauf es ankommt, um die kommerzielle Wirkung zu steigern.

