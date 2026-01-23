BÖRSE AKTUELL: PMI prägt die europäischen Märkte

Die Woche endet an den europäischen Aktienmärkten überwiegend im Minus. Börse Aktuell zeigen die Futures auf die wichtigsten Indizes ein gemischtes Bild: Der französische FRA40 liegt rund 0,1% tiefer, der spanische SPA35 verliert etwa 0,2%, und auch der italienische ITA40 notiert leicht schwächer. Gegen den Trend kann sich der deutsche DAX - DE40 mit einem Plus von 0,2% behaupten, während der britische UK100 ebenfalls moderat zulegt.

Im Fokus standen heute mehrere bedeutende Konjunkturdaten aus Europa. Vor allem die großen Volkswirtschaften sowie die Eurozone veröffentlichten vorläufige PMI-Einkaufsmanagerindizes, die wichtige Hinweise auf die aktuelle Wirtschaftsdynamik geben.

PMI-Daten im Überblick: Europa bleibt uneinheitlich

Frankreich: Die Aktivität im privaten Sektor ging im Januar zurück. Der Composite PMI fiel auf 48,6 und signalisierte damit eine Abschwächung, vor allem aufgrund schwacher Dienstleistungen (47,9). Positiv entwickelte sich hingegen die Industrie, deren Wert auf 51,0 stieg. Zudem erreichte das Geschäftsklima den höchsten Stand seit 16 Monaten.

Deutschland: Die deutsche Wirtschaft zeigte sich im Januar robuster. Der Composite PMI stieg auf 52,5, gestützt durch den Dienstleistungssektor (53,3) sowie eine Erholung in der Industrie (48,7). Während neue Aufträge zulegten, blieb der Arbeitsmarkt jedoch unter Druck: Die Beschäftigung sank, und zugleich stiegen Kosten sowie Produktionspreise.

Eurozone: Auch die Eurozone setzte ihren moderaten Wachstumskurs fort. Der Composite PMI blieb über der Expansionsschwelle von 50, unterstützt durch Dienstleistungen (51,9) und eine stabilere Industrie (49,4). Das Geschäftsklima verbesserte sich, allerdings fielen Beschäftigung und Kostendruck weiterhin negativ auf....

