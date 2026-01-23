Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 23.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.421 Punkten. Der Index konnte sich bereits am Vormittag deutlich erholen und aufwärtslaufen. Es ging im Zuge dessen an und über die 25.550 Punkte, wo sich der Nasdaq zunächst festsetzen konnte. Am Nachmittag zogen die Notierungen zunächst an, das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Der Nasdaq gab mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag dynamisch und mit Momentum nach. Der Rücksetzer wurde aber direkt zurückgekauft, wobei die Verluste erst am Abend kompensiert werden konnten. Im späteren Handel bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, wobei sich der Index im Rahmen des Frühhandels wieder erholen konnte.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Bullische Grundtendenz: Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 (25.554) und idealerweise auch der SMA200 (25.479) stabil bleibt.

Entscheidungszone heute: Der Bereich um 25.590 Punkte ist der kurzfristige Trigger - darüber steigen die Chancen auf Anläufe Richtung 25.750 und 25.895/910 .

Risiko nach unten klar definiert: Unterhalb von 25.554/25.479 erhöht sich das Rücksetzer-Risiko deutlich; ein Bruch würde die Aufwärtsbewegung schwächen und Ziele Richtung 25.378 bzw. tiefer aktivieren.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.421 Punkten. Bereits am Vormittag setzte eine deutliche Erholung ein, wodurch der Index dynamisch über 25.550 Punkte ansteigen konnte. Dort stabilisierte sich der Nasdaq zunächst, bevor am Nachmittag ein erneuter Impuls nach oben direkt wieder abverkauft wurde.

Mit Beginn des offiziellen Handels kam es zu einem spürbaren Rücksetzer mit Momentum, der jedoch zügig zurückgekauft wurde. Erst am Abend konnten die zwischenzeitlichen Verluste vollständig kompensiert werden. Im späteren Handel gaben die Notierungen nochmals leicht nach, bevor sich der Index im Frühhandel wieder stabilisieren konnte.

Kennzahlen (Vortag)

Tageshoch: 25.622 Punkte

Tagestief: 25.381 Punkte

Tagesschluss: 25.546 Punkte

Range (08:00-22:00 Uhr): 241 Punkte...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.