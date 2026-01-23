The Bottom Line: Fed-Sitzung, Eurozonen-BIP und Ifo-Stimmungsbild

In der kommenden Woche stehen mehrere geld- und wirtschaftspolitische Termine im Mittelpunkt. In den USA tagt die Federal Reserve über den Leitzins, während in Europa neue Konjunkturdaten und die Berichtssaison für Impulse sorgen.

Dabei werden im Euroraum die vorläufigen BIP-Zahlen veröffentlicht, die einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien geben. In Deutschland richtet sich der Blick zudem auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den Unternehmen widerspiegelt.

Auch die Zentralbanken in Schweden und Ungarn beraten über ihre aktuelle geldpolitische Ausrichtung. Parallel dazu nimmt die europäische Berichtssaison Fahrt auf: zahlreiche Unternehmen legen ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vor und ergänzen damit das Gesamtbild der wirtschaftlichen Lage.

