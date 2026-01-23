Bad Homburg (www.fondscheck.de) - FERI AG und Goldman Sachs Europe Bank SE haben ihre bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit weiter vertieft, so die FERI Gruppe in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Darauf aufbauend hat die FERI AG zum Jahresende 2025 zwei neue UCITS-Hedgefonds aufgelegt: den FERI Global Select Long Short Fonds (ISIN DE000A41ACX7/ WKN A41ACX) und den FERI Systematic Market Neutral Fonds (ISIN DE000A41AD06/ WKN A41AD0). Beide Fonds werden ausschließlich von FERI gemanagt und sind seit November 2025 für Investoren verfügbar. Seit Auflage werden mehr als 75 Mio. EUR anvertrauter Kundengelder verwaltet, und beide Fonds sind mit einer positiven Performance gestartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
