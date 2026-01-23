© Foto: Lino Mirgeler - dpaDie Venezuela-Phantasie hatte zuletzt die Aktie von Schlumberger angetrieben. Das Unternehmen hatte aber mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt hat es seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz im vierten Quartal von Schlumberger beläuft sich auf 9,75 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg von 5 Prozent. Im frühen Handel reagiert die Aktie des weltweit größten Öl- und Gasdienstleisters verhalten und bewegt sich waagerecht. Schlumberger ist nach der Militär-Aktion rund um Venezuela ins Zentrum der Anleger gerückt, da das Unternehmen bei der Exploration und im Wiederaufbau der Öl- …Den vollständigen Artikel lesen
