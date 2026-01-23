Die Aktie des italienischen Energiekonzerns Eni arbeitet aktuell am Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch. Zuletzt ist der Kurs an diesem Unterfangen gescheitert, das Chartbild stimmt aber weiterhin zuversichtlich, dass der Sprung über das bisherige Hoch bei 16,87 Euro bald gelingen wird. Indes macht das Unternehmen weiterhin Kasse.So hat sich Eni nun mit dem Energiekonzern SOCAR auf den Verkauf eines Zehn-Prozent-Anteils am Baleine-Projekt geeinigt, dem größten Offshore-Öl- und Gasfeld der Elfenbeinküste. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
