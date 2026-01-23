München (ots) -Zentrale Zukunftsfragen wie die Sicherung von Arbeitsplätzen, eine verlässliche Wasserversorgung sowie soziale und kulturelle Projekte waren die Schwerpunkte einer Reise des Vorstands der CSU-Landtagsfraktion nach Unterfranken. Unter anderem besuchten die Abgeordneten das Childhoodhaus in Würzburg als wichtiges Schutzprojekt für von Missbrauch betroffene Kinder und das neue Hospizzentrum in Aschaffenburg. Im Industrie Center Obernburg als bedeutendem Standort der Chemieindustrie standen aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen im Fokus. Auch kulturelle Projekte, wie die Sanierung des Bayernturms in Sulzdorf an der Lederhecke oder der Kramer-Hütte bei Hofheim, standen auf dem Programm. In Aschaffenburg legten die Abgeordneten ein Gesteck zum Gedenken an die Opfer des tödlichen Messerangriffs vor einem Jahr nieder.Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, betonte die besondere wirtschaftliche Lage der Region:"Die Automobil- und Zulieferindustrie ist die zweitgrößte Industriebranche der Region und derzeit besonders herausgefordert. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort erhalten. Wir wollen Unternehmen dabei helfen, diesen Wandel aktiv zu gestalten, damit die wirtschaftliche Stärke Unterfrankens erhalten bleibt. Der Freistaat hilft mit Transformationsnetzwerken wie dem Cluster Automotive, mit individueller Beratung durch Transformationslotsen und mit dem bayerischen Transformationsfonds in Höhe von 350 Millionen Euro. Mindestens 100 Millionen Euro davon sind für die Automobilindustrie vorgesehen. Das zeigt: Wir setzen auf gezielte Unterstützung statt Verbote und Ideologie. Bayern steht für Technologieoffenheit und für planbare Rahmenbedingungen."Besonders hob Holetschek die Bedeutung der heimischen Abgeordneten hervor: "Mit Winfried Bausback, Barbara Becker, Andrea Behr, Judith Gerlach, Martina Gießübel, Björn Jungbauer, Sandro Kirchner, Thorsten Schwab, Martin Stock und Steffen Vogel ist Unterfranken im Bayerischen Landtag besonders stark vertreten. Viele von ihnen verfügen über langjährige Kabinettserfahrung und setzen sich mit Nachdruck für regionale Anliegen ein. Sie sorgen dafür, dass Unterfranken im Landtag und in den Ausschüssen Gewicht hat."Professor Dr. Winfried Bausback, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Abgeordneter für den Stimmkreis Aschaffenburg-West, unterstrich die Bedeutung der neuen bayerischen Süßwasserstrategie:"Unterfranken ist von sinkenden Grundwasserständen und zunehmender Trockenheit betroffen. Deshalb handeln wir. Mit Milliardeninvestitionen in Fernwasser-Leitungsnetze und Speicherprojekte sichern wir die Trinkwasserversorgung langfristig auch in trockenen Regionen. Grundsatz bleibt die ortsnahe kommunale Wasserversorgung. Wo das nicht ausreicht, stärken wir regionale Verbünde und fördern interkommunale Lösungen, damit kein Ort in Unterfranken auf dem Trockenen sitzt. Wir lassen Defizitregionen nicht allein, sondern unterstützen neue Verbundstrukturen, wenn die Region gemeinsam Verantwortung übernimmt. Als CSU-Fraktion haben wir mit der Novelle des Bayerischen Wassergesetzes dafür die Rahmenbedingungen geschaffen, den klaren Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung gesetzlich festgeschrieben und Verfahren vereinfacht. Unsere Devise: sachlich und lösungsorientiert statt Alarmismus. Politik muss Sicherheit geben und Vertrauen schaffen."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6202719