HUMAIN und der Nationale Infrastruktur Fonds ("Infra") gaben heute am Rande des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2026 in Davos, Schweiz, eine strategische Finanzierungsrahmenvereinbarung von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt, um die Expansion von KI- und digitalen Infrastrukturprojekten im Königreich Saudi-Arabien zu unterstützen.

Die Rahmenvereinbarung skizziert unverbindliche Finanzierungskonditionen für die Entwicklung von bis zu 250 MW Hyperscale-KI-Rechenzentrumskapazität durch HUMAIN. Diese Rechenzentren werden modernste GPUs für KI-Training und -Inferenz einsetzen und HUMAINs lokale, regionale und globale Kunden unterstützen.

Darüber hinaus haben Infra und HUMAIN vereinbart, die Einrichtung einer KI-Rechenzentrums-Investitionsplattform zu prüfen. Diese würde von beiden Organisationen getragen und so strukturiert, dass die Teilnahme globaler und lokaler institutioneller Investoren erleichtert wird, um die weitere Skalierung von HUMAINs KI-Strategie zu unterstützen.

Die heutige Rahmenvereinbarung unterstreicht Infras Schlüsselrolle bei der Partnerschaft mit seinen Gegenstücken, um die Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zu beschleunigen, die für die wirtschaftliche Transformation und langfristige Produktivität grundlegend sind. Sie demonstriert auch HUMAINs Engagement, skalierbare Rechenkapazitäten bereitzustellen, um die wachsende kommerzielle Nachfrage nach fortschrittlichen KI- und Datenverarbeitungsdiensten zu bedienen.

"Das Wachstum der Nachfrage nach fortschrittlicher Rechenleistung nimmt zu, und diese Rahmenvereinbarung positioniert HUMAIN, um mit Geschwindigkeit und Umfang zu reagieren. In Partnerschaft mit Infra ist es unser Ziel, erstklassige KI-Rechenzentrumsinfrastruktur bereitzustellen, auf die Unternehmen sich verlassen können, wenn ihre Rechenanforderungen komplexer werden."

TAREQ AMIN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER VON HUMAIN

"Die heutige Rahmenvereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Rolle von Infra, Investitionsmöglichkeiten in Infrastruktur im Königreich zu erschließen. Unsere Partnerschaft mit HUMAIN wird neue Wege eröffnen, um institutionelle Investitionen zu steigern und die digitale Wirtschaft durch die Ermöglichung von KI-Infrastruktur zu entwickeln."

ENG. ESMAIL ALSALLOM, CHIEF EXECUTIVE OFFICER VON INFRA

Über Infra

Der Nationale Infrastruktur Fonds (Infra) ist der führende Entwicklungspartner des Königreichs für Infrastrukturfinanzierung. Infra katalysiert höhere Investitionsniveaus des Privatsektors, um die Bereitstellung von Infrastrukturprojekten zu beschleunigen, die für die soziale und wirtschaftliche Transformation des Königreichs entscheidend sind. Infra bietet ein flexibles Finanzierungsangebot, das Infrastrukturprojekte in allen Sektoren unterstützt, mit dem Fokus auf die Erreichung der Ziele der Vision 2030 und die Unterstützung der Ziele der Saudi Green Initiative. Der Nationale Infrastruktur Fonds ist eine beaufsichtigte Einheit des Nationalen Entwicklungsfonds.

Über HUMAIN

HUMAIN, ein PIF-Unternehmen, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das umfassende KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen liefert: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungsinfrastruktur und Cloud-Plattformen, fortschrittliche KI-Modelle, einschließlich einiger der weltweit fortschrittlichsten arabischen großen Sprachmodelle, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, und transformative KI-Lösungen, die tiefes Branchenwissen mit realer Umsetzung kombinieren. Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl öffentliche als auch private Sektororganisationen, erschließt Wert in verschiedenen Branchen, treibt die digitale Transformation voran und stärkt Fähigkeiten durch Mensch-KI-Zusammenarbeit. Mit einem wachsenden Portfolio an branchenspezifischen KI-Produkten und einer Kernmission, die sich auf die Entwicklung von geistigem Eigentum und globale Talentführung konzentriert, ist HUMAIN für internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz ausgelegt.

Zukunftsgerichtete Aussage:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten erheblich abweichen. HUMAIN und Infra übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

