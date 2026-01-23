Die Redcare Pharmacy-Aktie fällt am Freitag erneut, denn es gibt die nächste Hiobsbotschaft für den MDAX-Konzern. Das müssen Anleger jetzt wissen: Schlechte Nachrichten von der Konkurrenz Die Aktie von Redcare Pharmacy leidet seit Monaten unter der Angst vor neuer Konkurrenz. Nachdem bereits DM mit seinem Angebot gestartet ist, soll nun auch der Drogerie-Riese Rossmann eine Online-Offerte starten. Von Geschäftsführungssprecher Raoul Roßmann hieß ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de