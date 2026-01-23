© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireDie Adani-Aktie erleidet einen dramatischen Kurssturz, nachdem die SEC Ermittlungen wegen Bestechung und Betrug gegen den Gründer und seinen Neffen eingeleitet hat. Was ist bei dem indischen Mischkonzern los? Die Aktien der Adani Group erlebten am Freitag einen dramatischen Kurssturz von bis zu 14 Prozent. Grund dafür war die Bekanntgabe der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC, ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen den Gründer der Gruppe, Gautam Adani, sowie seinen Neffen Sagar Adani einzuleiten. Der Vorwurf lautet auf Betrug und Bestechung. Gautam Adani, der Vorsitzende der Adani Group und einer der reichsten Männer der Welt, steht zusammen mit sieben weiteren Angeklagten im Fokus …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE