Plug Power hat am Freitag das Erreichen eines Meilensteins verkündet. In der Raffinerie Sines des portugiesischen Energiekonzerns Galp hat der Wasserstoff-Spezialist die Installation Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 100 MW erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie kann vorbörslich an ihre Kursgewinne vom Vortag anknüpfen.Bereits im Oktober 2025 hatte Plug Power die Lieferung des ersten 10-MW-Moduls angekündigt (DER AKTIONÄR berichtete). Nun sind alle zehn Elektrolyseur-Einheiten vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
