PKO BANK POLSKI präsentiert sich aktuell als einer der stärksten Banktitel in Mittel- und Osteuropa. Die Bank profitiert von einer hohen Gewinndynamik, getragen von stabilen Zinseinnahmen, wachsendem Kreditvolumen und einer deutlich verbesserten Risikolage. Rückenwind kommt zudem vom umfangreichen polnischen Infrastrukturprogramm, das Investitionen, Unternehmensfinanzierungen und das Projektgeschäft massiv ankurbelt. Als größte Inlandsbank ist PKO hier ein zentraler Finanzierungspartner. Bewertungsseitig bleibt die Aktie attraktiv. Das KGV soll von rund 10,5 im Jahr 2026 auf etwa 8,5 im Jahr 2027 sinken, was eine hohe Gewinndynamik induziert. Technisch sendet der Titel ein starkes Signal und markierte gestern ein neues 52-Wochenhoch.
Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie hier. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent
