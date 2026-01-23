Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 27./28. Januar tritt das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank FED zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammen, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank. Die Analyse der jüngsten Reden und Interviews der FOMC-Mitglieder zeige, dass die FED den Leitzins vermutlich konstant lassen werde. Drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder hätten eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus signalisiert. Nur drei Mitglieder hätten sich für eine Zinssenkung bei der kommenden Sitzung ausgesprochen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
