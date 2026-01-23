DAF Trucks liefert 33 Elektro-Sattelzugmaschinen der Baureihe DAF XD Electric an Contargo. Damit erhöht sich die Anzahl von E-Lkw im Fuhrpark des deutschen Logistikdienstleisters auf 90 Einheiten. Die strombetriebenen DAF-Lkw machen bei Contargo künftig gut ein Drittel der Elektro-Flotte aus. Bereits in einer führen Elektrifizierungs-Phase hatte Contargo 2019 zwei elektrische Lkw der Baureihe DAF CF in seine Flotte integriert. Auf Basis dieser positiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net