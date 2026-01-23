Die Krypto-Börsengänge kommen in Fahrt: Kaum ist mit BitGo gestern das erste Krypto-IPO des Jahres 2026 an der NYSE über die Bühne gegangen, steht bereits der nächste Kandidat in den Startlöchern. Nach Informationen der Financial Times arbeitet Hardware-Wallet-Spezialist Ledger an einem Börsengang in New York - angepeilt wird dabei eine Bewertung von rund vier Milliarden Dollar, etwa das Dreifache der letzten Finanzierungsrunde 2023.Ledger ist einer der bekanntesten Anbieter von Hardware-Wallets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär